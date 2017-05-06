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Главные новости Тюменской области
21:17  06 мая 2017 0

Вода в Ишиме подтопила 150 садовых участков. МЧС предупредило дачников об опасности

Паводок, потоп, паводок, конная повозка, телега, наводнение
Вода прежде всего угрожает владельцам садовых участковФото: Кондрат Александров © URA.RU

Паводковая волна, добравшаяся до Сибири из Казахстана, продолжает угрожать населению города Ишима Тюменской области. По последним данным, в зону подтопления попали 150 садоводческих участков.

«Дачники проинформированы об осложнении гидрологической ситуации, им рекомендовано временно отказаться от посещения дачных массивов, подверженных подтоплению, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе СРЦ МЧС России. — Оповещены также жители домов, руководители предприятий и учреждений, попадающих в зону возможного подтопления».

К счастью, пока жилье жителей Ишима не пострадало. Власти приняли решение ограничить въезд автотранспорта на территорию всех садов, попадающих в зону подтопления. При повышении уровня воды предусмотрено отключение электроэнергии.

В дальнейшем гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Ишиме, однако угроза большой воды сохраняется прежде всего для садовых участков. В городе спасатели укрепляют дамбы, регулируют движение воды по обводным каналам, на всякий случай к приему граждан уже подготовлены пункты временного размещения.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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