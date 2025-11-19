Логотип РИА URA.RU
На рынки Китая хлынут тонны тюменской гречки

20 ноября 2025 в 00:40
Россельхознадзор выдал 42 фитосанитарных сертификата на основании заключений

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Тюменской области было поставлено в Китай более тысячи тонн продовольственной гречихи. Весь объем зерна прошел фитосанитарный контроль и получил необходимые для экспорта сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролировано более тысячи тонн гречихи продовольственной, предназначенной для экспорта в Китайскую Народную Республику», — пишут на сайте. Оформлено 42 сертификата на основании заключений о фитосанитарном состоянии продукции.

Образцы гречихи из каждой партии были отправлены в аккредитованную лабораторию для исследований. В результате карантинные объекты не были обнаружены.

