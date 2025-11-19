На рынки Китая хлынут тонны тюменской гречки
Россельхознадзор выдал 42 фитосанитарных сертификата на основании заключений
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Из Тюменской области было поставлено в Китай более тысячи тонн продовольственной гречихи. Весь объем зерна прошел фитосанитарный контроль и получил необходимые для экспорта сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролировано более тысячи тонн гречихи продовольственной, предназначенной для экспорта в Китайскую Народную Республику», — пишут на сайте. Оформлено 42 сертификата на основании заключений о фитосанитарном состоянии продукции.
Образцы гречихи из каждой партии были отправлены в аккредитованную лабораторию для исследований. В результате карантинные объекты не были обнаружены.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начнут продавать премиальный китайский автобренд Nordcross (известный в России под маркой Lynk&Co). Официальным дилером стала местная компания «Автоград».
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!