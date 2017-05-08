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08 мая 2017
07 мая 2017
06 мая 2017
09:04  08 мая 2017 0

«Бернес в гробу перевернулся». В соцсетях раскритиковали снятый рокерами клип «Темная ночь». ВИДЕО

Снятый для РЕН ТВ кавер на "Темную ночь" встретил однозначно негативную реакцию в соцсетяхФото: скрин кадров клипа

В соцсетях раскритиковали клип «Темная ночь», снятый телеканалом РЕН ТВ в преддверие Дня Победы. Песню исполнили несколько рокеров — Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, Владимир Крестовский, Вадим Степанцов и Сергей Галанин. Режиссером выступила Инга Щепановская. Запись видео провели в «Продюсерском центре Игоря Матвиенко». И хотя премьера клипа прошла еще 4 мая, шквал критики в соцсетях появился сейчас.

«Это ужас какой-то. Или я ошибаюсь?», — пишет в ФБ телекритик Ирина Петровская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов — ред.).

«Я знаю людей, не любящих эту песню. Я же люблю. И это даже не издевательство, а квазипатриотический актёрский налог какой-то… Ужасно. Это не клип, а всхлип…», — вторит ей Виталий Челышев.

«Учусь терпимости. Не буду вывешивать кавер, наспех сделанный ура-патриотическим телеканалом к нынешней годовщине 9 мая. Даже комментировать его не хочу. Радует только, что никто из рок-звёзд высшего эшелона, настоящих патриархов рок-н-ролла, в нём не снялся», — пишет Михаил Козырев, продюсер и музыкальный критик. В качестве того, как можно перепевать «Темную ночь» сдержанно и аккуратно, Козырев привел кавер, исполненный Борисом Гребенщиковым.

В комментариях к клипу, размещенному на официальном канале РЕН ТВ в YouTube, тоже мало положительного.

«По сравнению с Бернесом, это унылое говно?», — пишет Alex Kanyshev. «песню испортили.исполнители не передали всей глубины чувств.и огромный минус тому кто снимал клипп?», — отмечает максим максимов. «Чет как-то наигранно-натуженно. Ну в принципе чего еще ждать от этих персонажей. Это же говнорокеры))?», — считает Опоссум Эдди. «Бернес в гробу перевернулся», — выражает отношение к клипу Олександр Оксеменко.

Песню «Темная ночь» написали в 1943 году для фильма «Два бойца» композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов. Наиболее известные и популярные версии — в исполнении Леонида Утесова и Марка Бернеса.

Виктор Жуков
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