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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
21:33  09 мая 2017 0

Велосипедист снял на видео погоню медведя за другом. ВИДЕО

Увидев медведя за спиной, спортсмен резко прибавил скоростьФото: скриншот с youtube.com

Велосипедист случайно снял, как за его товарищем погнался бурый медведь.

Инцидент произошел в лесу в Словакии. Два товарища совершали велосипедную прогулку по лесной дорожке. У того, кто ехал сзади, на шлеме была закреплена видеокамера, и поэтому он запечатлел происшествие, сообщает телеканал 360.

Неожиданно из леса выскочил бурый медведь и с рычанием побежал в сторону первого велосипедиста. Может быть, мировой рекорд спортсмен и не установил, но совершенно точно он существенно прибавил скорость, чтобы уйти от погони. Мишка, видя, что ему не угнаться за шустрым гонщиком, вернулся к себе в лес.

Александр Лукманов
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