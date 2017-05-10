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10 мая 2017
08:51  10 мая 2017 0

Советник Володина переходит на работу в администрацию президента

Медиа-форум
Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина (на фото) Юрий Шувалов уходит в АПФото: Владимир Андреев © URA.RU

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Юрий Шувалов переходит в администрацию президента. Там он будет работать в блоке, который курирует помощник главы государства Владислав Сурков.

Шувалов займется минскими соглашениями, а также будет укреплять связь с «Единой Россией», пишет «Коммерсант». При этом может возрасти влияние блока, куда переходит Шувалов, на партию, поскольку в политическом блоке Кремля куратор партий и Госдумы так и не появился: проверка депутата Госдумы Сергея Железняка, которого прочили на эту должность, до сих пор не завершилась.

Скорее всего, в управлении президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Шувалов займет должность референта. Сам Шувалов уже подтвердил «Коммерсанту», что подал заявление об уходе с должности советника спикера Госдумы и у него есть предложение о переходе на работу в АП. От других подробностей он воздержался.

Как напоминает «Коммерсант», Шувалов сильнее всего влиял на партию в тот период, когда ее председателем был Борис Грызлов. Тогда он отвечал за информационную политику и идеологию, а также имел отношение к формированию списков кандидатов от партии на выборах.

Татьяна Трушина
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