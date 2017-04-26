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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:08  26 апреля 2017 23

Депутата Железняка не берут в Кремль из-за детей за границей

Пресс-конференция депутата Государственной думы Железняка С.В. Москва., железняк сергей
Вопрос с Железняком до сих пор не решенФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос с назначением замсекретаря генерального совета «Единой России» депутата Сергея Железняка на должность куратора Госдумы от Кремля до сих пор не решен из-за ситуации с детьми парламентария.

Назначение откладывается, поскольку две дочери Железняка живут и работают за границей, пишет газета «Ведомости». Этим объясняется более тщательная проверка документов кандидата. Сам депутат ситуацию никак не комментирует. Ранее информация о возможном назначении Железняка появилась в СМИ. Еще одной причиной, по которой оно затягивается, собеседники «Ведомостей» называют нежелание властей проводить довыборы по 204-му Перовскому округу в Москве.

Пост куратора нижней палаты парламента от Кремля освободился в конце прошлого года. Кроме Железняка, на него претендовал бывший руководитель думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин.

Лев Истомин
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