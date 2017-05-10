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Главные новости Курганской области
15:10  10 мая 2017 0

Министерство обороны подало иск на курганский завод зятя Михалкова

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) , кмз
Минобороны хочет взыскать с КМЗ более 352 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Московский арбитражный суд поступил иск от Министерства обороны РФ к ОАО «Курганский машиностроительный завод». Как следует из данных картотеки суда, сумма исковых требований составляет более 352 млн 722 тыс. рублей. Также в настоящее время суд рассматривает иск ПАО «ТрансФин-М» о признании КМЗ банкротом.

Как ранее сообщало «URA.RU», концерн «Тракторные заводы», которому принадлежит курганское оборонное предприятие, готовится передать военные активы под управление АО «НПО „Высокоточные комплексы“» госкорпорации «Ростех». По итогам 2016 года КМЗ сработал с убытком в 3,6 млрд рублей. По данным аудиторской компании «Эталон», чистые текущие обязательства по состоянию на конец прошлого года превышали оборотные активы предприятия на 5 млрд 426 млн рублей. После того, как предприятие рассчитается с долгами, оно будет передано Ростеху. КМЗ, напомним, в начале 2016 года возглавил зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков.

В апреле этого года на Курганмашзаводе состоялась отгрузка последней партии десантных машин — БТР-МДМ в рамках действующего гособоронзаказа. Трехгодичный контракт КМЗ исполнил досрочно, качество поставляемых изделий не вызвало нареканий у военного представительства, сообщили в пресс-службе концерна «Тракторные заводы». Военная техника направлена в войска в соответствии с государственной программой перевооружения армии.

Анна Бояркина
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