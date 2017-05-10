19:23 10 мая 2017 0

Черных дыр, по мнению ученых, множество Фото: Рixabay

В «Роскосмосе» спроектировали вид черной дыры, какой ее могли бы увидеть земляне, если бы наша планета находилась не на периферии, а в центре галактики Млечный путь.

Видео черной дыры опубликовало РИА «Новости».

Существование черных дыр до сих пор научно не доказано, но специалисты уверены, что они все-таки есть, отмечает телеканал 360. На данный момент астрофизики нашли около тысячи объектов во Вселенной, которые можно назвать черными дырами. Они полагают, что таких объектов на самом деле несколько миллионов.

По мнению ученых, черные дыры могут искривлять вокруг себя время и пространство, поэтому часы рядом с черной дырой будут показывать замедление времени, а линейки — демонстрировать растяжение пространства. Рядом с черной дырой даже лучи света будут двигаться вокруг нее по окружности.

Ученые полагают, что очень большие черные дыры создают ядра больших галактик.