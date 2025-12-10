Силуанов объяснил жесткость Минфина
Когда денег становится больше, цены начинают расти, заявил Силуанов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министерство финансов никогда не имело цели проводить жесткую финансовую политику. Она может быть обусловлена законами экономики. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.
«Вы спрашиваете, зачем Минфин проводит жесткую финансовую политику? Для нас жесткость никогда не была самоцелью», — заявил Силуанов в интервью изданию «Эксперт».
Он отметил, что жесткая политика обусловлена законами экономики, которые «не обманешь». В том числе — инфляция, а также то, что количество денег должно соотноситься с количеством товаров. Помимо этого он отметил, что через дефицит создает денежное предложение.
Ранее Силуанов объяснял, что бесконечный бюджетный стимул приведет к разбалансировке финансов, а задача Минфина — обеспечить жесткий бюджет при мягкой денежно-кредитной политике и низких ставках. Он подчеркивал, что базовая цель бюджетной политики — создать условия для снижения ключевой ставки ЦБ, а проект бюджета на 2026–2028 годы формировался с приоритетом сбалансированности и поэтапных изменений в налоговой системе.
- Да ладно10 декабря 2025 11:45Легко быть жестким за чужей счет!