Силуанов объяснил жесткость Минфина

Когда денег становится больше, цены начинают расти, заявил Силуанов

Министерство финансов никогда не имело цели проводить жесткую финансовую политику. Она может быть обусловлена законами экономики. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

«Вы спрашиваете, зачем Минфин проводит жесткую финансовую политику? Для нас жесткость никогда не была самоцелью», — заявил Силуанов в интервью изданию «Эксперт».

Он отметил, что жесткая политика обусловлена законами экономики, которые «не обманешь». В том числе — инфляция, а также то, что количество денег должно соотноситься с количеством товаров. Помимо этого он отметил, что через дефицит создает денежное предложение.

