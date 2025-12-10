Логотип РИА URA.RU
Экономика

Сиуанов вспомнил времена, когда получал 10 долларов в месяц

10 декабря 2025 в 10:29
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года

Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр финансов РФ Антон Силуанов вспомнил, что во времена девальвации рубля в 1998 году у него сократилась зарплата. Он заявил, что получал всего 10 долларов в месяц.

«В [1998 году ]зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала 10 долларов в месяц», — вспомнил Силуанов в интервью «Эксперту».

Глава Минфина уточнил, что ситуация улучшилась в 2000-е. Тогдашний министр финансов Алексей Кудрин начал «приводить финансы в порядок». В частности снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, сказал Силуанов. 

