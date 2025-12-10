Очередная манипуляция или новая стратегия: почему США хотят выйти из НАТО

Конгресс США внес законопроект о выходе страны из НАТО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Конгресс США внес в Палату представителей законопроект HR 6508, официально предлагающий прекратить членство Америки в НАТО. Инициатором выступил конгрессмен от Республиканской партии Томас Масси. В своем заявлении политик назвал альянс пережитком холодной войны, заявив, что США следует использовать свои ресурсы на собственную оборону, а не на защиту «социалистических государств».

При этом сам президент страны Дональд Трамп также неоднократно заявлял о бесполезности Североатлантического альянса и угрожал, что США выйдут из блока, если тот не будет выполнять свои финансовые обязательства. Зачем в принципе Вашингтон хочет выйти из НАТО и насколько это реально — в материале URA.RU.

Новый инструмент давления Трампа

Законопроект конгрессмена Масси опирается на риторику, которую уже давно использует президент Трамп, неоднократно заявлявший о бесполезности НАТО в его текущем виде. Кроме того, сенатор от Республиканской партии Майк Ли представил в Сенате сопутствующий законопроект, сообщает «Ридус».

В начале года Трамп потребовал от государств-членов альянса существенного увеличения их военных расходов. Также президент США заявлял, что его страна может выйти из НАТО, если альянс не будет исполнять свои финансовые обязательства. Об этом Трамп говорил еще своим избирателям после победы в президентской гонке. Еще до этого он рассматривал возможность обхода закона, который требует одобрения Сената для выхода страны из НАТО. Причем бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что США хотели выйти из альянса еще в 2018 году, передает Pravda.ru.

По мнению бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, подобные требования могут служить основанием для возможного выхода США из организации или для отказа Вашингтона от выполнения своих союзнических обязательств по коллективной обороне. Аналитики считают, что идея выхода используется Трампом как крайний инструмент давления на европейских союзников.

Выгодно ли США оставаться в НАТО

На днях США представили новую стратегию национальной безопасности, где особое внимание было уделено в том числе и Европе. Вашингтон потребовал, чтобы европейские страны до 2027 года взяли на себя ключевые оборонные функции, включая разведку, производство ракет и численность армий. В случае невыполнения этих условий США пригрозили покинуть структуры, отвечающие за координацию обороны НАТО.

Политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru охарактеризовал эту стратегию как попытку превратить США из «чернорабочего», несущего основную нагрузку, в «прораба», который дает указания. При этом он отметил, что НАТО для Америки остается важным инструментом влияния и «выкачки денег из Европы», поэтому полный уход маловероятен, но перекладывание оперативного управления на европейцев — вполне реалистичный сценарий, считает эксперт.

Новая декларация США показывает серьезность намерений

В своей новой Стратегии национальной безопасности, опубликованной администрацией Трампа, также есть предпосылки к выходу США из Североатлантического альянса. В документе содержится резкая критика Европы, которая, по мнению американцев, находится на грани «цивилизационного стирания».

Стратегия прямо ставит целью «культивировать сопротивление нынешнему пути Европы». Одним из ключевых приоритетов объявлено прекращение расширения НАТО на восток, что наряду с курсом на завершение украинского конфликта и восстановление стратегической стабильности с Россией знаменует кардинальный пересмотр прежней внешней политики. Как отмечают эксперты, эти шаги свидетельствуют об отказе Вашингтона от безраздельного глобального лидерства в пользу более прагматичного и сфокусированного подхода, где Европе отводится роль самостоятельного игрока, ответственного за свою безопасность.

США Европе больше не партнеры

Западные аналитики, в частности журналисты британской Financial Times, видят в новой стратегии и заявлениях американских чиновников признаки более глубокого разворота. Издание указывает, что заместитель госсекретаря Кристофер Ландау публично заявил о невозможности дальнейшего притворства, что США являются партнером Евросоюза, чья политика противоречит американским интересам.

Британские журналисты делают вывод, что совокупность этих факторов — критика Европы, отказ от расширения НАТО и стремление к диалогу с Россией — может указывать на долгосрочную перспективу. Прогнозируется, что Вашингтон вполне может отстраниться от Европы и выйти из альянса, что откроет путь к сближению с Россией.