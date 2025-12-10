В Конгресс внесен законопроект о выходе США из НАТО
НАТО - пережиток холодной войны, заявил Масси
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
В Конгресс был внесен законопроект о выходе США из НАТО. Его внес и заявил об этом американский политик и член Республиканской партии Томас Масси.
«Соединенным Штатам следует выйти из НАТО и использовать эти деньги на оборону нашей страны, а не социалистических государств. Сегодня я внес законопроект HR 6508 о прекращении нашего членства в НАТО», — заявил Масси в соцсети X. Он также назвал НАТО пережитком холодной войны.
В декабре была обнародована новая стратегия нацбезопасности США. В ней Штаты призывают Европу взять на себя большую ответственность за обеспечение собственной безопасности. Помимо этого, американский миллиардер Илон Маск уже призывал США выйти из НАТО. По его словам, американцы не должны платить за безопасность Европы.
Еще в начале года президент США Дональд Трамп потребовал от государств — членов НАТО существенного увеличения их военных расходов. Такая инициатива может быть использована как основание для возможного выхода Соединенных Штатов из альянса либо для отказа Вашингтона от выполнения союзнических обязательств по защите партнеров в случае вооруженного нападения. Об этом сообщало издание «Ридус».
