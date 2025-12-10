Беспилотник ВСУ заметили под Москвой: карта атак БПЛА на 10 декабря

Над Брянской областью вечером накануне сбили 21 дрон Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 10 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских дронов. Объекты были поражены над Брянской, Калужской и Белгородской областями. Еще один беспилотник был поражен над Московской областью, уточнили в Минобороны РФ.

Причем по словам брянского губернатора Александра Богомаза, до этого над его регионом средства ПВО также сбили 21 беспилотник, но спустя несколько часов режим опасности в регионе был снят. Также режим беспилотной опасности был снят в Тульской и Ярославской областях, как и ограничения на перелеты. Карта ударов БПЛА — в материале URA.RU.





Обозначения на карте Фото: URA.RU

Перехвачены два десятка дронов

Минобороны РФ сообщило о перехвате в ночь на 10 декабря 20 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили цели в небе Брянской, Калужской, Белгородской областей, а также в воздушном пространстве Московского региона.

Продолжение после рекламы

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области. Еще один БПЛА — над территорией Московского региона», — сообщили в министерстве.

Десятки дронов сбили над Брянской областью накануне вечером

Над Брянской областью еще накануне вечером был сбит 21 украинский беспилотник. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще 21 вражеский БпЛА самолетного типа», — сообщил губернатор. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Об этом он писал еще 9 декабря в 23:34 по местному времени. Уже спустя два часа объявил об отмене ранее введенного режима беспилотной опасности.

Обстановка в регионах сейчас спокойная

Аналогичные сигналы об отмене режима опасности распространили власти других регионов — Тульской и Ярославской областях. Об этом написали в своих telegram-каналах губернаторы Дмитрий Миляев и Михаил Евраев соответственно.