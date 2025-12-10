Уничтожен БПЛА, летевший на Москву
10 декабря 2025 в 10:04
Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении силами противовоздушной обороны беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону Москвы. В районе падения его фрагментов сейчас работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
