Скончался сатирик, который писал монологи Петросяну, Степаненко и Гальцеву

Не стало сатирика Леонида Французова, который писал монологи для российских комиков, а также различных популярных развлекательных телепрограмм. Он скончался в возрасте 87 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Даты жизни и смерти сатирика опубликованы на его сайте. Последняя объемная запись была про пережитый 2024 год, в которой он также поднимал тему борьбы с раком.