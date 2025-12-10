Скончался сатирик, который писал монологи Петросяну, Степаненко и Гальцеву
Сатирик писал сценарии для развлекательных программ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Не стало сатирика Леонида Французова, который писал монологи для российских комиков, а также различных популярных развлекательных телепрограмм. Он скончался в возрасте 87 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.
Даты жизни и смерти сатирика опубликованы на его сайте. Последняя объемная запись была про пережитый 2024 год, в которой он также поднимал тему борьбы с раком.
Сатирик являлся автором сценариев для ряда популярных развлекательных программ, среди которых «Кабачок „13 стульев“», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Спокойной ночи, малыши» и «Голубой огонек». Кроме того, он создал большое количество фельетонов, сценок, пародий и монологов, которые исполняли ведущие юмористы своего времени: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Николай Лукинский, Ефим Шифрин, Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Елена Воробей, Аркадий Райкин, Клара Новикова и многие другие.
