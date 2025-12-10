Логотип РИА URA.RU
Таиланд начал операцию у границы с Камбоджей

10 декабря 2025 в 09:25
Фото: © URA.RU

Военно-морские силы Таиланда приступили к проведению операции с участием кораблей и авиации в районе границы с Камбоджей, говорится в распространенном заявлении. «Весь экипаж был приведён в состояние полной боевой готовности, вооружение полностью приведено в рабочее состояние и готово к немедленному применению в случае эскалации»- говорится в заявлении штаба Пограничных сил обороны.

