Лариса Долина может вернуть деньги Полине Лурье

Лариса Долина рискует вернуть деньги покупательнице квартиры Фото: Владимир Андреев

Певица Лариса Долина может реализовать свою недвижимость, которая не относится к спорному имуществу, чтобы вернуть деньги покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества (помимо спорной квартиры), которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю», — сообщила Свириденко РИА Новости. Юрист отметила, что в мировом соглашении певица хочет разделить выплату 112 млн рублей на три года.

Известно, что в августе Долина стала жертвой мошенников и под их влиянием продала квартиру в Хамовниках. Злоумышленники представились сотрудниками спецслужб, которые уверяли ее, что она может потерять имущество, если не продаст его. Покупательницей оказалась Полина Лурье, которая после иска Долиной об оспаривании сделки по продаже квартиры, осталась без жилья и денег. Ущерб по этому делу оценили не менее чем в 317 млн рублей.

После политологической экспертизы артистку признали потерпевшей в рамках уголовного дела. Из-за инцидента с Долиной сделки на вторичном рынке, которые будут иметь признаки мошеннических схем, могут контролироваться МВД. С такой идеей к Госдуме обратился российский союз участников рынка недвижимости.