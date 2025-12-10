Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Стали известны сферы, где предлагается наибольшая медианная зарплата в РФ

Самые высокие медианные зарплаты в России получают топ-менеджеры
10 декабря 2025 в 10:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Работники в сфере стратегии, инвестиции и консалтинге получают в среднем 129,4 тысячи рублей

Работники в сфере стратегии, инвестиции и консалтинге получают в среднем 129,4 тысячи рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Названы сферы деятельности в России, где предлагают самые высокие медианные зарплаты. В частности, топ-менеджеры получают наибольшую сумму. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

«В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России в целом. Так, самую высокую (медианную — прим. URA.RU) заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Тем следом идут стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), и на третьем месте — транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей).

Ранее аналитики «Авито» сообщали, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают инженерам. Их средняя зарплата составляет около 99 тысяч рублей, при этом наиболее востребованы административные и офисные специалисты, занятые в клиентском сервисе и продажах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал