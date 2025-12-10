Стали известны сферы, где предлагается наибольшая медианная зарплата в РФ
Работники в сфере стратегии, инвестиции и консалтинге получают в среднем 129,4 тысячи рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Названы сферы деятельности в России, где предлагают самые высокие медианные зарплаты. В частности, топ-менеджеры получают наибольшую сумму. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
«В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России в целом. Так, самую высокую (медианную — прим. URA.RU) заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Тем следом идут стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), и на третьем месте — транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей).
Ранее аналитики «Авито» сообщали, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают инженерам. Их средняя зарплата составляет около 99 тысяч рублей, при этом наиболее востребованы административные и офисные специалисты, занятые в клиентском сервисе и продажах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.