В мире

Украина

В скандальную базу Украины внесли 25 детей до 10 лет «за покушение на суверенитет»

В базу Украины внесли 25 детей до 10 лет «за покушение на суверенитет»
10 декабря 2025 в 09:45
В Киеве считают, что маленькие дети сознательно покусились на суверенитет Украины

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В скандальную украинской националистической базе «Миротворец»* за два дня внесли 25 детей от трех до девяти лет. В качестве причины на сайте указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательное нарушение государственной границы Украины».

«Персональные данные детей были внесены в список 9 и 10 декабря 2025 года. Их даты рождения — с 2016 по 2022 годы», — передает ТАСС. В скандальной базе указано, что дети якобы «сознательно нарушали государственные границы» и «потягались на территориальную целостность и суверенитет».

В прошлые годы на сайте уже появлялись личные данные детей. Их возраст варьировался от двух до 17 лет. 

На днях в базу внесли президента Словакии Петера Пеллегрини. В качестве причины называлась поддержка России. 

*Миротворец — признан в РФ экстремистким

