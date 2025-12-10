Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ВСУ атакуют Москву беспилотниками: онлайн-трансляция

10 декабря 2025 в 10:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Над Москвой был сбит беспилотники ВСУ, сообщил Собянин

Над Москвой был сбит беспилотник ВСУ, сообщил Собянин

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средствами противовоздушной обороны было уничтожено несколько беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На территории падения его обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.


10:49 Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, написал Собянин в своем telegram-канале.

10:30 ПВО Минобороны сбили третий БПЛА, летевший на Москву. На месте падения работают экстренные службы, заявил мэр города.

Продолжение после рекламы

10:26 Еще один дрон был уничтожен примерно через 10 минут. Об этом также написал Собянин.

10:23 В 8:02 по мск Собянин сообщил о первом сбитом БПЛА. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал