Москалькова: изъятие активов РФ повлияет на каждого россиянина
Каждое государство имеет резервный фонд для различных социальных нужд, заявила Москалькова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Изъятие российских замороженных активов повлияет на жизнь каждого гражданина РФ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Мы видим, что нашими средствами другие государства распоряжаются, средствами людей. Таким образом нарушая права конкретного человека, общества и государства», — заявила Москалькова. Ее слова приводит ТАСС. Помимо этого она отметила, что каждое государство имеет резервный фонд для различных социальных нужд.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около 300 млрд долларов российских активов, преимущественно средств Центробанка и компаний, основная часть которых размещена в бельгийском депозитарии Euroclear. В ЕС и G7 обсуждают схемы использования доходов или самих активов для помощи Украине, однако ряд стран, включая Францию, Бельгию и Швейцарию, выражают юридические и финансовые сомнения, а Россия обещает жесткий ответ.
Тем временем глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов для предоставления репарационного кредита Украине — неприемлемо. Его слова приводит RT.
- Вопрос10 декабря 2025 09:30Если это деньги людей,почему о них узнали люди только после того,как их «заморозили» в Европе??И кто людей спрашивал о переводе денег на запад??