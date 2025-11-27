Суд изучит, чем рискует каждый журналист, работающий с источниками информации

В екатеринбургском суде пройдет еще одно слушание в рамках дела редактора URA.RU Аллаярова Фото: Илья Московец © URA.RU

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 27 ноября пройдет еще одно слушание в рамках дела свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, который обвиняется в даче взятки родному дяде Андрею Карпову. На заседание вызваны еще два сотрудника полиции, которые работали вместе с ним. Ожидается, что в ходе допроса суд изучит, что такое криминальные сводки, на основе которых пишут свои материалы многие российские СМИ.

Криминальные сводки — один основных источников информации о преступлениях для журналистов: с ними так или иначе работают почти все издания в России, которые пишут что-то помимо рерайта пресс-релизов. Также сотрудники правоохранительных органов нередко сами выходят к СМИ с просьбой поддержать ту или иную информацию, которую они выдают им под источник. И журналисты, по закону имеющие право обрабатывать персональные данные, используют полученные сведения, к примеру, для подтверждения информации через другие источники. В том числе благодаря этому СМИ удается выполнять свою работу — сообщать читателям интересные новости.

Такую же информацию получал и Денис Аллаяров: сведения под источник ему передавал его дядя Андрей Карпов. Со своей личной почты тот отправлял ему данные в формате документов Word, которые, как признал и сам Карпов, могли редактироваться кем и когда угодно. В документах от Карпова не было каких-либо пометок, говорящих о незаконности их использования.

На одном из прошлых судов бывшие коллеги Карпова подтверждали, что в их отделе полиции действительно нарушались регламенты работы МВД. Например, сотрудники не пользовались внутренней электронной системой и пересылали друг другу информацию через личные почты, причем с американским доменом gmail.com.

На заседании суда неделей ранее показания против Дениса дал сам Карпов. Он, как считает защита Аллаярова, оговаривал и себя, и своего родного племянника, выдавая за взятки себе переводы Дениса тете и бабушке, чтобы не получить более суровое наказание за иные сомнительные переводы, поступавшие на его счета. Ни в деле Аллаярова, ни в деле его дяди нет никаких доказательств того, что Денис платил ему деньги, кроме слов самого Карпова.

Подтвердить свои показания против Дениса на суде Карпов не смог: например, он не дал ответа, как именно в материалах дела оказались выписки от 21 июля, когда допрос проводился несколькими днями ранее. Также он не пояснил, когда именно договорился с Денисом о «сотрудничестве». Всего же Карпов оставил без ответа более 40 вопросов, ссылаясь на то, что он чего-то «не помнит» или «не знает».

Денис Аллаяров признает, что работал с информацией, которую ему давал дядя, но отрицает, что он платил за нее деньги. Главный редактор URA.RU Диана Козлова также подтверждала, что журналисты агентства никогда не покупали информацию у источников.