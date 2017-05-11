Путин проведет спецсовещания по вопросам развития Вооруженных Сил России

06:35 11 мая 2017 0

В течение пяти дней в Сочи будут работать тематические секции по вооружениям Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ряд спецсовещаний по вопросам развития Вооруженных Сил России проведет в Сочи президент страны Владимир Путин. Встречи с топ-менеджерами предприятий оборонной промышленности запланированы на 16—20 мая.

В течение пяти дней будут работать тематические секции по вооружениям и технике видов и родов войск. Промышленники и представители министерства обороны обсудят проблемы в присутствии президента, отмечает «Коммерсантъ».

Ожидается также доклад главы «Роскосмоса» Игоря Комарова о реформировании и перспективах ракетно-космической промышленности. А 22 мая Владимир Путин обсудит с руководством госкорпорации, заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным и представителями финансово-экономического блока проект ФЦП «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов, передает «Газета.ру».