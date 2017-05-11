{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
09:00  11 мая 2017 2

Kia перестала импортировать автомобили в Россию

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, холод на улице, автомобильный аккумулятор, машина не заводится
Теперь Kia для россиян собирают в КалининградеФото: depositphotos.com © URA.RU

Автомобили мирового бренда Kia, которые продаются на отечественном рынке, теперь будут производиться только в России. Это произошло после запуска производства компактного кэтчбэка KIA Picanto нового поколения со спортивным дизайн-пакетом.

Новый автомобиль стали производить на калининградском заводе, пишет агентство Nation News. Модель KIA Picanto стала выпускаться в России впервые, благодаря чему клиенты почувствуют большую гибкость при обработке заказов. Также сократятся сроки по их выполнению, полагают эксперты.

Продажи новой модели известного бренда стартуют в июне 2017 года, она будет иметь бензиновые двигатели на 67 и 84 лошадиных силы. В первом варианте будет установлена пятиступенчатая механическая коробка передач, а движок на 1,2 литра предусматривает четырехступенчатый «автомат».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров