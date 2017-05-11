20:00 11 мая 2017 0

По факту случившегося полиция проводит проверку Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новосибирские школьники, одетые в маски со свастикой, пытались поджечь волосы своей однокласснице и выкинуть ее из окна. Ранее главный участник расправы угрожал другим ученицам и предрекал им скорую гибель.

Инцидент произошел 5 мая в школе №146 Первомайского района Новосибирска. На перемене перед последним уроком ученица 2-го класса осталась в кабинете одна, после чего на нее неожиданно набросились несколько человек.

«Вдруг из-под парт начали выбираться мальчики в масках, сделанных, вероятно, из мужских носков, „с изображением фашистской свастики“. Мальчики повалили ее на пол и быстро связали ей какой-то плотной веревкой ноги, руки в положении вниз, с плотным прилеганием к туловищу, завязали тряпками рот и глаза и вперед ногами потащили в открытое окно в конце класса», — цитирует текст заявления родителей потерпевшей издание «НГС.Новости».

Девочка стала сопротивляться и смогла высвободить руки, после чего один из нападавших подбежал к ней и попытался поджечь ее волосы, выбить из его рук зажигалку ей удалось только чудом. После этого прозвучал звонок на урок, спугнувший малолетних садистов.

Родители пострадавшей второклассницы утверждают, что один из нападавших незадолго до произошедшего заявлял одноклассницам: «Вы все жертвы, кроме мальчиков, место вашей смерти, девочки, вон то окно». По данным местных СМИ, полиция проводит проверку случившегося.