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12 мая 2017
11 мая 2017
05:51  12 мая 2017 0

Танки «Армата» отправят в войска после 2020 года

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, танк армата
Первым новые танки получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новые танки «Армата» поступят в российские войска после 2020 года. Первым их получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии, всегда был символом и главной кузницей кадров для танковых подразделений.

«Перевооружение именно этой части на новейшие танки Т-14 „Армата“ станет для личного состава еще одним знаком признания заслуг», — заявил «Известиям» ветеран бронетанковых войск Сергей Суворов.

Сейчас на вооружении полка находятся танки Т-72Б3. «Армата» сначала должна пройти государственные испытания, после чего будет принята на вооружение.

Наталья Володина
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