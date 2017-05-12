Танки «Армата» отправят в войска после 2020 года

05:51 12 мая 2017 0

Первым новые танки получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новые танки «Армата» поступят в российские войска после 2020 года. Первым их получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии, всегда был символом и главной кузницей кадров для танковых подразделений.

«Перевооружение именно этой части на новейшие танки Т-14 „Армата“ станет для личного состава еще одним знаком признания заслуг», — заявил «Известиям» ветеран бронетанковых войск Сергей Суворов.

Сейчас на вооружении полка находятся танки Т-72Б3. «Армата» сначала должна пройти государственные испытания, после чего будет принята на вооружение.