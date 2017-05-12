Неприличное тату на груди пьяной школьницы набили по-настоящему

11:51 12 мая 2017 0

Непристойная наколка заинтересовала следователей Фото: pixabay.com

Следователи Красноярска в ходе доследственной проверки установили, что во время вечеринки с обильным употреблением алкоголя несколько парней набили настоящую татуировку своей пьяной 15-летней подруге.

Представитель СК заявил, что тату в виде мужского полового органа является настоящей, пишет агентство Nation News. Фото, где запечатлена девушка с непристойным рисунком на груди, появилось в социальных сетях около недели назад и вызвало сильное возмущение пользователей.

На следующий день после вечеринки мама школьницы вместе с дочерью обратились в полицию. Молодежная вечеринка прошла в конце апреля этого года. Молодые люди порвали лифчик подруге и, держа ее за руки, накололи изображение полового органа на груди девушки. По словам друзей героини, после этого она бегала по квартире и кричала, что ей нравится изображение.