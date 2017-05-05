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05 мая 2017
14:14  05 мая 2017 5

Школьнице на вечеринке набили на груди половой орган. Мать девочки написала заявление в полицию. ФОТО

Девушка говорила друзьям, что тату ей очень нравитсяФото: соцсети

Красноярская школьница, перебрав алкоголя на вечеринке у друзей, попросила знакомых сделать ей «пошлую» татуировку на груди. Уже на следующий день она вместе с матерью обратилась в полицию.

Молодежная вечеринка (вписка), как стало известно Life.ru, произошла в конце апреля. В социальных сетях один из участников сообщил, что с девочки сорвали бюстгальтер и держали руки, потому что она могла сопротивляться из-за боли. Парень уточнил: после этого девушка бегала по квартире и кричала, что ей очень нравится тату.

Родители требуют, чтобы полиция провела проверку по факту произошедшего на вечеринке. Вместе с тем они разыскивают тату-мастера, который мог бы убрать или перебить дочери неприличную наколку.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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