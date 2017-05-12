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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:45  12 мая 2017 0

Мэрия Екатеринбурга банкротит владельца популярных торговых центров

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, кризис, банкротство, банкрот, нет денег, пустые карманы
Иск о банкротстве «КИТ Екатеринбург» был подан 11 маяФото: depositphotos.com © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск о банкротстве ООО «КИТ Екатеринбург», зарегистрированном по адресу Амундсена, 65 (по данным открытых источников, владеет ТЦ «Кит», «Глобус» и аквапарком «Лимпопо»). Согласно карточке дела, мэрия требует взыскать с общества боле 21,2 млн рублей.

Иск был подан 11 мая, пока к нему не прилагается никаких поясняющих документов. Вероятно, заявление связано с неуплатой аренды. Седьмого февраля суд частично удовлетворил гражданский иск мэрии и обязал уплатить ООО «КИТ Екатеринбург» 12,2 млн рублей за аренду земли, 17 апреля общество проиграло апелляционный суд по данному делу. Первого марта администрация города обратилась в суд еще с одним иском о взыскании долга в 8 млн рублей. Судебное разбирательство еще ведется.

Согласно сервису «Контур. Фокус», управляющей компанией екатеринбургского «Кита» является ООО «Моллино Менеджмент», а ее учредитель — компания Mallino Development Group. Журналист агентства обратился сюда за комментарием, но в офисе сообщили, что ответственный за взаимодействие со СМИ появится на месте после обеда.

«Долг образовался в связи с неоплатой аренды земли под существующим торговым объектом, находящимся на праве собственности у ООО „КИТ Екатеринбург“», — прокомментировали иск в пресс-службе администрации города.

Считается, что девелоперский актив Mallino Development Group принадлежит бывшему владельцу концерна «Калина» Тимуру Горяеву. Об этом свидетельствует то, что должность гендиректора Mallino Development Group занимает Валерий Чуватин, который около десяти лет был директором по торговой политике «Калины».

Ранее «URA.RU» писало, что екатеринбургское ООО «Ф1» пытается обанкротить ЗАО «Моллино строй», которое работает на объектах Mallino Development Group.

Сергей Дианов
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