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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:14  12 мая 2017 0

Парламентские юристы дали зеленый свет законопроекту о возвращении Екатеринбургу градостроительных полномочий

Школа мэров. Сессия №4. Екатеринбург, воронин николай
Николай Воронин приблизил возвращение Екатеринбургу градостроительных полномочийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экспертный совет Уральского института регионального законодательства (УИРЗ) не увидел правовых препятствий для принятия законопроекта о возвращении администрации Екатеринбурга части градостроительных полномочий.

Как заявил «URA.RU» директор УИРЗ Николай Воронин, соответствующее заключение направлено в Законодательное собрание региона. 17 мая документ будет рассмотрен комитетом по региональной политике и развитию местного самоуправления, а 23 мая — на планарном заседании Заксобрания.

Ранее часть парламентариев сомневались в правомерности такого шага. Они считали, что инициатива нарушает положения федеральных законов №184 и №131. Эти документы предписывают изымать у муниципалитетов полномочия в пользу регионального правительства не менее чем на 5 лет. С учетом того, что Екатеринбург лишился градостроительных функций в начале 2016 года, получить их обратно, по мнению скептиков, он сможет лишь в 2021 году.

Градостроительные полномочия были изъяты у Екатеринбурга в пользу областного минстроя 1 января 2016 года. Отмена этого законопроекта была одним из условий последующего политического перемирия между областными и городскими властями.

Константин Джултаев
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