Екатеринбуржцы почти сутки не могут вылететь в Египет

Задержка составила 18 часов 25 минут
Екатеринбуржцы уже больше 18 часов не могут вылететь в Хургаду. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.
Рейс UJ-724D авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из уральской столицы еще в 07:15 21 сентября, однако рейс переносили несколько раз. Теперь вылет запланирован на 01:40 22 сентября.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Накануне в Кольцово массово задерживались рейсы за границу. Пассажиры столкнулись с переносами вылетов в Турцию и Египет.
