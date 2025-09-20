20 сентября 2025

Екатеринбуржцы почти сутки не могут вылететь в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержка составила 18 часов 25 минут
Задержка составила 18 часов 25 минут Фото:

Екатеринбуржцы уже больше 18 часов не могут вылететь в Хургаду. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.

Рейс UJ-724D авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из уральской столицы еще в 07:15 21 сентября, однако рейс переносили несколько раз. Теперь вылет запланирован на 01:40 22 сентября.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Накануне в Кольцово массово задерживались рейсы за границу. Пассажиры столкнулись с переносами вылетов в Турцию и Египет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы уже больше 18 часов не могут вылететь в Хургаду. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово. Рейс UJ-724D авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из уральской столицы еще в 07:15 21 сентября, однако рейс переносили несколько раз. Теперь вылет запланирован на 01:40 22 сентября. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Накануне в Кольцово массово задерживались рейсы за границу. Пассажиры столкнулись с переносами вылетов в Турцию и Египет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...