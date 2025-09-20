Баскетболистки из Екатеринбурга взяли Кубок Сима-Ленда

Женская баскетбольная команда «УрФУ-Сима-Ленд» выиграла ежегодный турнир за Кубок Сима-ленда. В финале екатеринбургские баскетболистки обыграли команду МГУ из Москвы.
В традиционном турнире Кубок компании «Сима-Ленд» принимали участие четыре команды. Из них: КОР им. С.А. Белова (Пермь), МГУ (Москва), МГАФК (Московская область) и «УрФУ-Сима-Ленд» (Екатеринбург).
Баскетболистки «УрФУ-Сима-Ленд» уверенно обошли соперниц из Перми, выиграв со счетом 63:50. Матч против МГАФК завершился со счетом 60:55 в пользу екатеринбургской команды. А финальный матч «УрФУ-Сима-Ленд» против МГУ прошел в упорной борьбе и в напряженной концовке встречи баскетболистки УрФУ вырвали победу — 52:51 — итог матча. Отметим, что команда «УрФУ-Сима-Ленд» стала пятикратными чемпионами Кубка Сима-Ленда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!