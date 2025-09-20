20 сентября 2025

Баскетболистки из Екатеринбурга взяли Кубок Сима-Ленда

В турнире приняли участие команды из Екатеринбурга, Перми, Москвы и Московской области
Женская баскетбольная команда «УрФУ-Сима-Ленд» выиграла ежегодный турнир за Кубок Сима-ленда. В финале екатеринбургские баскетболистки обыграли команду МГУ из Москвы. 

В традиционном турнире Кубок компании «Сима-Ленд» принимали участие четыре команды. Из них: КОР им. С.А. Белова (Пермь), МГУ (Москва), МГАФК (Московская область) и «УрФУ-Сима-Ленд» (Екатеринбург). 

Баскетболистки «УрФУ-Сима-Ленд» уверенно обошли соперниц из Перми, выиграв со счетом 63:50. Матч против МГАФК завершился со счетом 60:55 в пользу екатеринбургской команды. А финальный матч «УрФУ-Сима-Ленд» против МГУ прошел в упорной борьбе и в напряженной концовке встречи баскетболистки УрФУ вырвали победу — 52:51 — итог матча. Отметим, что команда «УрФУ-Сима-Ленд» стала пятикратными чемпионами Кубка Сима-Ленда. 

Победное фото екатеринбургских баскетболисток
