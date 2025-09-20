20 сентября 2025

Свердловские геймеры массово не могут зайти в Dota 2

Сбои в работе онлайн-игры наблюдаются во многих регионах страны
В Свердловской области геймеры не могут зайти в популярную онлайн игру Dota 2 из-за сбоев в ее работе. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.

По словам пользователей, у них лагает игра, возникают проблемы с подключением к серверам и регулярные вылеты во время матчей. Сбой наблюдается почти во всех регионах России. Следуя из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, резкий всплеск жалоб произошел после 23:00. 

Жители Свердловской области уже сталкивались с масштабными перебоями в функционировании ряда популярных интернет-платформ, включая Steam, Dota 2, Counter-Strike 2, Roblox и Twitch. В сентябре 2025 года пользователи также отмечали многочисленные случаи невозможности авторизации в учетных записях и запуска сервисов. Эти сообщения подтверждались данными ресурса DownDetector.

