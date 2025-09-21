21 сентября 2025

Свердловчан ожидает резкое похолодание

Свердловчан днем ожидает переменная облачность
В Свердловской области 22 сентября ожидается резкое похолодание и ливневые осадки из-за прихода холодной воздушной массы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Неделя начнется с похолодания. В понедельник регион будет находиться в холодной воздушной массе, поступающей за атмосферным фронтом. Вторжение холода будет сопровождаться ощутимым ветром, а прояснения сменяться облачностью и кратковременными ливневыми осадками», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночью температура воздуха в Свердловской области составит +4…+9 градусов, днем потеплеет до +16.

В Екатеринбурге ночью будет облачно, возможны дожди. Температура опуститься до +9 градусов. Днем ожидается переменная облачность и возможны кратковременные осадки при температуре от +13 до +15. Скорость ветра достигнет 4–9 метров в секунду, при порывах — до 12 метров в секунду.

