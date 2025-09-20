Молодой екатеринбуржец залез на Шарташскую радиомачту — самое высокое сооружение Екатеринбурга. Ее высота составляет 263 метра. Подробностями восхождения молодой человек поделился с URA.RU.
«Подниматься неудобно, так как всю высоту нужно подниматься по железным лестницам, сильно стирает руки. Наверху нет никаких заборчиков, просто палка и трос», — рассказал собеседник агентства.
«Смерть, либо калекой на всю жизнь», — ответил парень на вопрос о том, осознает ли он последствия падения. Страха у молодого человека нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Ранее молодой человек уже забирался на главный недострой уральской столицы — «Призму». Тогда восхождение происходило без какой-либо страховки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!