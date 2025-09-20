20 сентября 2025

Подросток без страховки залез на самую высокую радиомачту Екатеринбурга. Фото

Юный экстремал в очередной раз не использовал страховку
Юный экстремал в очередной раз не использовал страховку Фото:

Молодой екатеринбуржец залез на Шарташскую радиомачту — самое высокое сооружение Екатеринбурга. Ее высота составляет 263 метра. Подробностями восхождения молодой человек поделился с URA.RU.

«Подниматься неудобно, так как всю высоту нужно подниматься по железным лестницам, сильно стирает руки. Наверху нет никаких заборчиков, просто палка и трос», — рассказал собеседник агентства.

«Смерть, либо калекой на всю жизнь», — ответил парень на вопрос о том, осознает ли он последствия падения. Страха у молодого человека нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Ранее молодой человек уже забирался на главный недострой уральской столицы — «Призму». Тогда восхождение происходило без какой-либо страховки.

