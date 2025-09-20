Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) уступил «Нефтехимику» (Нижнекамск), который в прошлом сезоне не вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Встреча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась со счетом 1:4 (0:0; 1:1; 0:3). Игра состоялась на «УГМК-Арене», при 10,3 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.
Первый период заершился без заброшенных шайб за физическим преимуществом гостей. Во втором отрезке команды обменялись голами. Счет открыл мощным ударом нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафянов. В концовке периода форвард хозяев Сергей Кизимов добил шайбу в ворота после отскока во время игры 5 на 4.
В третьем периоде ХК «Нефтехимик» оба своих гола забил в большинстве. Отличились нападающие Данил Юртайкин и Никита Попугаев. Довел счет до крупного ударом в пустые ворота бомбардир Андрей Белозеров.
ХК «Автомобилист» поднялся на второе место в Восточной конференции — 10 очков. В регулярке екатеринбуржцы занимают третью строчку. «Нефтехимик» пока идет на шестой позиции с шестью баллами. В общей таблице у них 12 место.
ХК «Автомобилист» провел на неделе первую домашнюю серию в новом сезоне. Команда одержала две победы над «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». Но между этими екатеринбуржцы играми проиграли уральское дерби «Трактору» — 0:2.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!