На трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло серьезное ДТП — на 332 километре дороги столкнулись автобус с пассажирами и легковое авто. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительным данным, произошло столкновение автобуса „КАМАЗ“, под управлением водителя 1970 года рождения и легкового автомобиля „Лада“, под управлением водителя 1979 года рождения», — рассказали в ведомстве. 26-летнего водителя легковушки госпитализировали с различными травмами.
Известно, что в автобусе кроме водителя находились еще 30 человек, они не пострадали. ГИБДД проводит проверку. Инспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
Ранее на ЕКАД водовоз влетел в отбойник. В результате, по словам очевидцев, пострадали два человека. А по всей трассе разлетелись 19-литровые бутыли с водой.
