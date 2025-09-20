20 сентября 2025

Автобус с 30-ю пассажирами столкнулся с легковушкой на свердловской трассе. Фото

Из-за аварии была перекрыта одна полоса, сейчас движение осуществляется в штатном режиме
Из-за аварии была перекрыта одна полоса, сейчас движение осуществляется в штатном режиме

На трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло серьезное ДТП — на 332 километре дороги столкнулись автобус с пассажирами и легковое авто. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, произошло столкновение автобуса „КАМАЗ“, под управлением водителя 1970 года рождения и легкового автомобиля „Лада“, под управлением водителя 1979 года рождения», — рассказали в ведомстве. 26-летнего водителя легковушки госпитализировали с различными травмами.

Известно, что в автобусе кроме водителя находились еще 30 человек, они не пострадали. ГИБДД проводит проверку. Инспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее на ЕКАД водовоз влетел в отбойник. В результате, по словам очевидцев, пострадали два человека. А по всей трассе разлетелись 19-литровые бутыли с водой.

Кадры с места аварии
Кадры с места аварии
Фото:

