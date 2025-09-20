В Свердловской области на Пермском тракте 35-летний водитель Ferrari 296 GTB, стоимость которого оценивается в 23–36 миллионов рублей, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Об этом рассказали в Госавтоинспекции области.
«Примером пренебрежения мерами безопасности стало дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное сегодня в 18:20 на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в Ачитском районе. 35-летний водитель автомобиля Ferrari 296 GTB не справился с управлением при движении в направлении Екатеринбурга и допустил наезд на дорожное ограждение», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с призывом соблюдать осторожность в условиях ухудшения погоды. В условиях интенсивных осадков водителям следует неукоснительно придерживаться установленного скоростного режима и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, а также воздерживаться от резких маневров. Нарушение этих правил существенно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
