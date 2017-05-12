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Главные новости Тюменской области
16:53  12 мая 2017 0

Природная катастрофа в Тюменской области: последние данные об угрозе затопления очистных сооружений в Ишиме

Наводнение в Ишиме, 15.04.2016, ишим, паводок2016, наводнение
Самый большой страх ишимцев не сбылся. Очистные сооружения не затопилоФото: пресс-служба губернатора Тюменской области
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Опасности затопления канализационно-очистных сооружений Ишима больше нет. Об этом сегодня жителям муниципалитета сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Накануне, после прорыва дамбы в районе очистных сооружений, возникла угроза их затопления и попадания нечистот и химреагентов в реку Ишим. Были подготовлены мероприятия на случай прорыва, но они не потребовались.

Глава администрации Ишима Федор Шишкин сообщил «URA.RU», что «уровень защитных сооружений вокруг очистных на два метра превышает уровень воды в реке Ишим». «Угрозы затопления нет», — уверен Шишкин.

Уровень воды в реке Ишим сейчас составляет 978 сантиметров. В Ишиме остаются подтоплены более 5000 дачных участков и 53 жилых здания. Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 583 человека, из них в пунктах временного размещения находятся 157 человек.

Владимир Якушев инспектирует ход работ по спасению Ишима (третьего по размеру города Тюменской области) с первого дня природной катастрофы. Ранее в городе обсуждался якобы имевший место разговор главы региона и руководителя муниципалитета, в ходе которого было определено, что ситуация с безопасностью очистных сооружений Ишима находится под персональной ответственностью Федора Шишкина.

Владимир Балтунов
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