{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
Главные новости Москвы
18:28  12 мая 2017 0

Похудевшая Максакова побывала на «Евровидении» в Киеве. Оперная дива планирует выйти на сцену конкурса

Форум
Мария Максакова строит новые планыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
все новости сюжета

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова решила выйти в свет. Оперная певица произвела фурор, появившись на «Евровидении», и не исключила, что сама может когда-нибудь выступить на песенном конкурсе.

Певица появилась на публике заметно похудевшей, стильно одетой и оказалась очень приятной в общении, пишет журналист «Московского комсомольца», пригласивший вдову депутата на мероприятие. Хотя Максакова впервые посетила «Евровидение», она не исключила, что и сама может когда-то принять участие в этом конкурсе: «От „Евровидения“, так же, как от сумы и от тюрьмы, не стоит зарекаться. Ну, мало ли, что может в моей жизни произойти?».

Певица поделилась мнением, что в Европе нет отношения к «Евровидению» как к какому-то судьбоносному и главному музыкально-политическому событию года. Ей очень понравилось выступление болгарского участника. «Порадовалась за „нашего“ болгарина [Кристиана Костова], — рассказала Мария Максакова. — Он заслуженно вышел в финал. Я знаю, что он москвич, что еще на детском „Голосе“ наставником у него был Дима Билан, и в таком продолжении карьеры этого юноши есть некий символический знак судьбы, учитывая, какую роль в жизни самого Билана сыграло „Евровидение“».

Также Максакова рассказала про свой клип «Будешь моим». Автором песни оказался Леонид Гуткин, который писал песню к выступлению Юлии Самойловой и Полины Гагариной на «Евровидении». «Мы ведь собирались продолжать в этом формате, альбом готовили, крупный лейбл собирался его с помпой выпускать… Так что можно считать, что я уже была практически в двух шагах от „Евровидения“», — призналась певица.

Пока Максакова не собирается переезжать из Киева в Москву. Она говорит, что «закована в этом материальном пространстве четырех измерений». Ей нужно решить, как и куда двигаться не только в жизненных, но и творческих планах.

45-летний экс-депутат Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Охранник супруга Максаковой открыл по киллеру ответный огонь, нанеся ему смертельные ранения. Ранее правоохранительные органы Украины заявили о «позитивных сдвигах» в установлении лиц, причастных к убийству, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров