18:28 12 мая 2017 0

Мария Максакова строит новые планы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова решила выйти в свет. Оперная певица произвела фурор, появившись на «Евровидении», и не исключила, что сама может когда-нибудь выступить на песенном конкурсе.

Певица появилась на публике заметно похудевшей, стильно одетой и оказалась очень приятной в общении, пишет журналист «Московского комсомольца», пригласивший вдову депутата на мероприятие. Хотя Максакова впервые посетила «Евровидение», она не исключила, что и сама может когда-то принять участие в этом конкурсе: «От „Евровидения“, так же, как от сумы и от тюрьмы, не стоит зарекаться. Ну, мало ли, что может в моей жизни произойти?».

Певица поделилась мнением, что в Европе нет отношения к «Евровидению» как к какому-то судьбоносному и главному музыкально-политическому событию года. Ей очень понравилось выступление болгарского участника. «Порадовалась за „нашего“ болгарина [Кристиана Костова], — рассказала Мария Максакова. — Он заслуженно вышел в финал. Я знаю, что он москвич, что еще на детском „Голосе“ наставником у него был Дима Билан, и в таком продолжении карьеры этого юноши есть некий символический знак судьбы, учитывая, какую роль в жизни самого Билана сыграло „Евровидение“».

Также Максакова рассказала про свой клип «Будешь моим». Автором песни оказался Леонид Гуткин, который писал песню к выступлению Юлии Самойловой и Полины Гагариной на «Евровидении». «Мы ведь собирались продолжать в этом формате, альбом готовили, крупный лейбл собирался его с помпой выпускать… Так что можно считать, что я уже была практически в двух шагах от „Евровидения“», — призналась певица.

Пока Максакова не собирается переезжать из Киева в Москву. Она говорит, что «закована в этом материальном пространстве четырех измерений». Ей нужно решить, как и куда двигаться не только в жизненных, но и творческих планах.

45-летний экс-депутат Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Охранник супруга Максаковой открыл по киллеру ответный огонь, нанеся ему смертельные ранения. Ранее правоохранительные органы Украины заявили о «позитивных сдвигах» в установлении лиц, причастных к убийству, напоминает «Национальная служба новостей».