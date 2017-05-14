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Главные новости Свердловской области
19:40  14 мая 2017 0

Стало известно, за что задержали заместителя мэра Арамили

Чиновник требовал оформить квартиру на его подставного человекаФото: adm.aramilgo.ru

Стало известно, за что накануне был задержан заместитель мэра Арамили Александр Мельников. Чиновник вымогал взятку в виде квартиры у местного предпринимателя-застройщика.

«URA.RU» стали известны подробности задержания 48-летнего заместителя мэра города Арамили Александра Мельникова. Чиновник вымогал взятку в виде квартиры у местного бизнесмена Захара Ивачева, которому обещал покровительство в будущем.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, по просьбе администрации Арамили Ивачев принял участие в конкурсе на строительство дома на проблемном участке. На части земли можно было строить, а по оставшейся части надо было собирать дополнительно документы. У Ивачева был договор с администрацией на 40 миллионов рублей, что квартиры в построенном им доме будут выкуплены для передачи людям по программе переселения из ветхого жилья.

В итоге дом был построен бизнесменом за его собственные средства, люди заселены, однако администрация обманула и не выкупила квартир. Ивачев оказался на грани банкротства, ему пришлось влезть в долги. Мало того, Мельников потребовал одну из квартир оформить на его подставного человека. Также он потребовал у Ивачева приходный ордер о том, что за эту квартиру, якобы, заплачены деньги. При получении документа чиновник был пойман с поличным.

По данным инсайдера, следствию предстоит установить, имеет ли причастность к этой истории мэр города Владимира Герасименко. Накануне глава города сказал «URA.RU», что ничего не знает о случившемся.

«Последнюю неделю Александр Георгиевич отсутствовал на рабочем месте из-за трагических семейных обстоятельств, он был в другом городе, — сказал „URA.RU“ глава Арамили Владимир Герасименко. — Мне о его задержании ничего не известно».

Последнюю неделю Александр Мельников действительно провел в родном поселке Рефтинский, где ранее был главой. Последние три года он замещал мэра в Арамили.

Александр Лукманов
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