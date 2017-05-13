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13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:39  13 мая 2017 0

Срочно! Силовиками задержан заместитель мэра Арамили

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Силовики задержали чиновникаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики задержали заместителя мэра города Арамили Александра Мельникова. Об этом «URA.RU» стало известно от источника в правоохранительных органах.

По данным инсайдера, делом занимается СКР, однако официально на момент публикации комментария от ведомства получить не удалось.

Мэр Арамили также оказался не в курсе ситуации.

«Последнюю неделю Александр Георгиевич отсутствовал на рабочем месте из-за трагических семейных обстоятельств, он был в другом городе, — сказал „URA.RU“ глава Арамили Владимир Герасименко. — Мне о его задержании ничего не известно».

Последнюю неделю Александр Мельников действительно провел в родном поселке Рефтинский, где ранее был главой. Последние три года он замещал мэра в Арамили.

С чем связано задержание 48-летнего чиновника, пока неизвестно.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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