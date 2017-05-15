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15 мая 2017
16:53  15 мая 2017 0

NASA засекла рядом с Солнцем «колонну» из трех НЛО. ВИДЕО

Ученые предполагают, что яркая точка - светоотражательный защитный элементФОТО: Youtube Streetcap1

NASA опубликовало видеозапись, на которой три НЛО пролетают на обратной стороне Солнца.

Неопознанные объекты были зафиксированы 10 мая, днем, космическим зондом STEREO, сообщает агентство Nation News.

Эксперты обращают внимание на то, что на одном из «кораблей» заметен яркий источник света. Они предположили, что это элемент конструкции, который защищает корабль от солнечного света.

Семен Гринберг
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