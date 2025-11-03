Трамп признался, что хотел бы развить с Россией экономические отношения

Трамп выразил уверенность в желании Путина торговать с США Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании развивать экономические отношения с Россией. По его мнению, российское руководство также заинтересовано в торговом сотрудничестве с Вашингтоном. Об этом он рассказал американским СМИ.

«И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин — ред.) хочет прийти и торговать с нами. Сделать много денег для русских», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS. Кроме того, Трамп отметил, что между Россией и США установлено не так много деловых контактов, назвав причиной этого «глупость».