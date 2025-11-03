Российские военные обнаружили факты принуждения мирных жителей к разминированию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Боевики ВСУ принуждали мирных жителей Новоалександровки Днепропетровской области заниматься разминированием полей и переноской тел погибших. Об этом ТАСС сообщил один из военнослужащих ВС РФ, освобождавший населенный пункт.

«Их, как рабов, заставляли поля разминировать. [Мирные жители] помогали там их [украинских] вытаскивать погибших, раненых», — сообщил штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады с позывным Либер в разговоре с ТАСС.

По информации военнослужащего, в населенном пункте оставались преимущественно пожилые люди, которые были вынуждены выполнять приказы украинских военных. При эвакуации местные жители подробно рассказали о своем тяжелом положении и условиях, в которых они находились.

Продолжение после рекламы