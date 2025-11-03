Трамп сделал заявление о ситуации в Венесуэле
03 ноября 2025 в 05:56
Глава Белого дома Дональд Трамп сделал публичное заявление о политических процессах в Венесуэле, заявив о скором завершении президентских полномочий Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
