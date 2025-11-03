Трамп раскрыл, зачем США возобновляют ядерные испытания
Дональд Трамп поручил специалистам Пентагона немедленно начать тестирование ядерного вооружения
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп дал указание осуществить ядерные испытания на территории страны. Цель проведения тестов, по утверждению главы Белого дома, заключается в проверке работоспособности соответствующих устройств. Трамп отметил, что это решение было принято в контексте испытаний, которые якобы проводят РФ и КНР.
«Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны <...>. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания», — сказал американский президент в беседе с корреспондентами телеканала CBS.
По мнению Трампа, Россия и Китай якобы проводят аналогичные испытания, но замалчивают информацию. Это был ответ на комментарий телеведущей, что Москва испытывает системы доставки, а не ядерное оружие напрямую. По версии многих мировых аналитиков, возникло недопониманием. Трамп неправильно воспринял словам своего российского коллеги Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».
В Белом доме отмечали ранее, что готовятся к субкритическим испытаниям ядерного оружия. При этом не производятся взрывы, а тестируются составляющие систем, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию. При этом США, РФ и КНР уже обсуждали сокращение ядерного потенциала.
