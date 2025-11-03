Google хочет зарегистрировать в РФ товарный знак бренда своего смартфона
Google хочет зарегистрировать бренд своего смартфона в России
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Американская корпорация Google подала заявку на регистрацию товарного знака бренда своего смартфона Google Pixel в России. Об этом сообщает ТАСС.
Заявка была подана 23 октября 2024 года компанией «Гугл ЭлЭлСи» из США. Товарный знак регистрируется по одному классу международной классификации товаров и услуг, в перечень которых входят смарт-часы, беспроводные устройства связи, операционные системы, мобильные телефоны, телефонные гарнитуры и батареи.
Решение американской корпорации о регистрации товарного знака в России выглядит неожиданным на фоне ухода большинства западных технологических компаний с российского рынка после февраля 2022 года. Google ранее прекратил продажу своих устройств и сервисов в стране, однако сохранил работу некоторых бесплатных продуктов, включая поисковик и видеохостинг YouTube.
Регистрация товарного знака Google в России продолжает тенденцию, начатую другими западными корпорациями, покинувшими российский рынок после февраля 2022 года. Ранее аналогичные заявки подавали Microsoft, зарегистрировав товарный знак Microsoft 365, и автоконцерн Mercedes-Benz, объясняя необходимость защиты авторских прав и предотвращения незаконного использования бренда на территории России.
