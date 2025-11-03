Трамп назвал сильные качества Путина и Цзиньпина

Трамп предостерег от «игр» с Путиным и Си Цзиньпином Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как сильных и умных политиков. По его мнению, с ними нельзя играть в политические игры. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.

«Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.