Политика

Трамп назвал сильные качества Путина и Цзиньпина

Трамп: Путин и Си Цзиньпин — это жесткие и умные лидеры
03 ноября 2025 в 06:12
Трамп предостерег от «игр» с Путиным и Си Цзиньпином

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как сильных и умных политиков. По его мнению, с ними нельзя играть в политические игры. Об этом он заявил в интервью американским СМИ. 

«Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS. 

Ранее Трамп уже высказывал уверенность в способности Путина урегулировать украинский конфликт, заявляя, что российский лидер «выглядел бы великолепно», если бы ему удалось достичь мира, но одновременно предупреждал о негативных последствиях в случае отсутствия прогресса. Американский президент неоднократно отмечал, что хорошо ладит с российским лидером, хотя и выражал разочарование сложностью урегулирования украинского конфликта, который он первоначально считал одной из самых простых международных проблем для решения.

