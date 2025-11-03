Трамп назвал сильные качества Путина и Цзиньпина
Трамп предостерег от «игр» с Путиным и Си Цзиньпином
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как сильных и умных политиков. По его мнению, с ними нельзя играть в политические игры. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.
«Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.
Ранее Трамп уже высказывал уверенность в способности Путина урегулировать украинский конфликт, заявляя, что российский лидер «выглядел бы великолепно», если бы ему удалось достичь мира, но одновременно предупреждал о негативных последствиях в случае отсутствия прогресса. Американский президент неоднократно отмечал, что хорошо ладит с российским лидером, хотя и выражал разочарование сложностью урегулирования украинского конфликта, который он первоначально считал одной из самых простых международных проблем для решения.
