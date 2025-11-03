Логотип РИА URA.RU
Трамп назвал новый срок, за который якобы урегулирует украинский кризис

Трамп заявил о способности урегулировать конфликт на Украине за пару месяцев
03 ноября 2025 в 06:39
Дональд Трамп намерен разрешить украинский кризис

Дональд Трамп намерен разрешить украинский кризис

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение нескольких месяцев. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналистов о сроках возможного завершения кризиса.

«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — ответил Трамп на вопрос, считает ли он реальным урегулирование конфликта за пару месяцев. Президент США не уточнил конкретные механизмы достижения мира, однако подтвердил свою готовность активно работать над решением проблемы.

Это не первое заявление Трампа о намерении завершить конфликт на Украине. Ранее американский президент неоднократно говорил о возможности быстрого урегулирования ситуации, подчеркивая необходимость переговоров между всеми заинтересованными сторонами.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

