Трамп назвал новый срок, за который якобы урегулирует украинский кризис
Дональд Трамп намерен разрешить украинский кризис
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение нескольких месяцев. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналистов о сроках возможного завершения кризиса.
«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — ответил Трамп на вопрос, считает ли он реальным урегулирование конфликта за пару месяцев. Президент США не уточнил конкретные механизмы достижения мира, однако подтвердил свою готовность активно работать над решением проблемы.
