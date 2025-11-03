Трамп назвал новый срок, за который якобы урегулирует украинский кризис

Дональд Трамп намерен разрешить украинский кризис Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение нескольких месяцев. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналистов о сроках возможного завершения кризиса.

«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — ответил Трамп на вопрос, считает ли он реальным урегулирование конфликта за пару месяцев. Президент США не уточнил конкретные механизмы достижения мира, однако подтвердил свою готовность активно работать над решением проблемы.